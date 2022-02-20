Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Пекине.

«Что было самым сложным? Ожидание, — приводит слова Щербаковой Olympics.com. — Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много, потому что здесь тренировки сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30-40 минут — этого совершенно недостаточно, чтобы набирать форму. Этого даже недостаточно, чтобы ее поддерживать! Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала «физика». Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось все-таки во всеоружии подойти к главному старту четырехлетия. Поэтому в этом смысле ожидание было непростое.

В эмоциональном плане тоже — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает мне выдать максимум на соревнованиях. Здесь я понимала, что вот эту энергию я могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это все может превратиться в монотонную рутину. Так что да, ожидание соревнований — это самое сложное».

Щербакова на Олимпиаде завоевала золото, без ошибок исполнив короткую и произвольную программы.