Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 19:18

Щербакова рассказала, что было самым сложным на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от Олимпийских игр в Пекине.

«Что было самым сложным? Ожидание, — приводит слова Щербаковой Olympics.com. — Это, безусловно, было самое сложное. Мы сюда приехали примерно за две недели до личных выступлений. Это очень много, потому что здесь тренировки сильно отличаются от нашего привычного тренировочного процесса. Всего по 30-40 минут — этого совершенно недостаточно, чтобы набирать форму. Этого даже недостаточно, чтобы ее поддерживать! Я даже под конец чувствовала, что в прокате немного упала «физика». Это нормально с такими тренировками, но, конечно, хотелось все-таки во всеоружии подойти к главному старту четырехлетия. Поэтому в этом смысле ожидание было непростое.

В эмоциональном плане тоже — мы привыкли приезжать на соревнования и заряжаться этой атмосферой. Лично меня это очень сильно заряжает и помогает мне выдать максимум на соревнованиях. Здесь я понимала, что вот эту энергию я могу растратить уже в первые дни на тренировках, и что под конец это все может превратиться в монотонную рутину. Так что да, ожидание соревнований — это самое сложное».

Щербакова на Олимпиаде завоевала золото, без ошибок исполнив короткую и произвольную программы.

Источник: https://olympics.com/ru/news/anna-shcherbakova-imenno-radi-etogo-oshchushcheniya-ya-i-katayus
Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
0
Читайте также
Серебро — это достойный результат. Но такой хоккей — все-таки не наш путь
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Тарпищев: «Итоги Олимпиады положительные, наши спортсмены выглядели на уровне»
Щербакова опубликовала фото с российскими фигуристами из олимпийской деревни
Большунов — второй по достижениям среди всех олимпийцев Пекина-2022. Александра опередил только Йоханнес Бе
«Шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции». Тутберидзе — о ситуации с Валиевой
Этери Тутберидзе: «Трусова, как Гагарин, уносит нас в космос»
«С легендой спорта». Бойкова и Козловский сфотографировались с Большуновым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова опубликовала фото с российскими фигуристами из олимпийской деревни
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости