Российский фигурист, олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал об ощущениях от выступлений на Олимпиаде в Пекине.

— Кто убил Марка? Поговорим об этом послезавтра. Нет, я недоволен. Прокат не был ужасным, он был с ошибками, что не очень хорошо. Сил не было еще вчера вечером, нужно было где-то их искать. Как дотерпел? А у меня был выбор? (смеется)

Победа и мое выступление в командном турнире — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься. Я вообще не думаю, о том, что мы победили. Закончится личный турнир — там уже можно будет радоваться и грустить. Надо постараться реабилитироваться. Да, тяжело. Внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Морально выступать было тяжело.

Победу в команднике не отмечали. Я сегодня встал в 5 утра. Перед короткой в команднике встал в 4. Не до отмечаний. Заснуть было легко, потому что я не думал, что мы выиграли. Просто берешь и не думаешь. Пойду ли на награждение? Это вроде бы официальное мероприятие. Если бы у меня был выбор, я бы всё равно пошёл. И пойду.

Сегодня Кондратюк набрал 86,11 балла в короткой программе в личном турнире и квалифицировался в произвольную программу.