Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:13

«Кто убил Марка? Сил не было еще вчера». Кондратюк — о прокате в короткой программе Олимпиады

Кондратюк рассказал об опустошении перед личными соревнованиями на Олимпиаде
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Российский фигурист, олимпийский чемпион Марк Кондратюк рассказал об ощущениях от выступлений на Олимпиаде в Пекине.

— Кто убил Марка? Поговорим об этом послезавтра. Нет, я недоволен. Прокат не был ужасным, он был с ошибками, что не очень хорошо. Сил не было еще вчера вечером, нужно было где-то их искать. Как дотерпел? А у меня был выбор? (смеется)

Победа и мое выступление в командном турнире — не повод расслабляться. Вчера мы выиграли. Это не значит, что сегодня я могу выходить и плохо кататься. Я вообще не думаю, о том, что мы победили. Закончится личный турнир — там уже можно будет радоваться и грустить. Надо постараться реабилитироваться. Да, тяжело. Внутреннее опустошение, приятное, но опустошение. Морально выступать было тяжело.

Победу в команднике не отмечали. Я сегодня встал в 5 утра. Перед короткой в команднике встал в 4. Не до отмечаний. Заснуть было легко, потому что я не думал, что мы выиграли. Просто берешь и не думаешь. Пойду ли на награждение? Это вроде бы официальное мероприятие. Если бы у меня был выбор, я бы всё равно пошёл. И пойду.

Сегодня Кондратюк набрал 86,11 балла в короткой программе в личном турнире и квалифицировался в произвольную программу.

Олимпиада-2022. Марк Кондратюк. Олимпиада 2022: новый старт Кондратюка, Большунова и биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Большунов, команды фигуристов и летающих лыжников: герои России на старте Олимпиады
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн короткой программы мужчин в личном турнире
Мозалев о своей короткой программе: «Не самый удачный прокат. Хотел получить удовольствие, но вышло не очень»
Ханю уступает Семененко после короткой программы на Олимпиаде в Пекине
Слуцкая о короткой программе Мозалева: «Ох, как жалко! Сорвал элемент и просто опустил руки, перестал бороться»
Российские сноубордистки Надыршина и Смоленцова вышли в 1/8 финала Олимпиады в параллельном слаломе
Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семененко прокомментировал свой прокат в короткой программе Олимпиады в Пекине

Мозалев упал с четверного сальхова в короткой программе на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости