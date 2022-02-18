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Сегодня, 08:05

Слуцкая — о выступлении российских фигуристок: «Крайне неожиданный финал»

Ирина Слуцкая высказалась о выступлении Щербаковой, Трусовой и Валиевой на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Александра Трусова, Анна Щербакова, Каори Сакамото.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги выступлений российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Анна Щербакова выиграла золото, Александра Трусова — серебро, Камила Валиева заняла четвертое место.

«Крайне неожиданный финал... Как и ожидалось, наши девушки заняли почти весь пьедестал. Анечка Щербакова. Я очень ждала от нее такого идеального проката, который она нам продемонстрировала! Умница! Я поздравляю ее от всей души! Это абсолютно заслуженная победа.

Саша Трусова поразила нас своими прыжками. Пять четверных в одной программе — это историческое достижение! Браво!

Четвертое место Камилы... Наша боль. Камила, держись! Я уверена, что через 4 года ты покажешь такой класс! Ты успела влюбить в себя весь мир! Ты умница, и все знают об этом. Друзья, что скажете? Эта Олимпиада была крайне непростой для нашей команды фигуристов и однозначно войдет в историю как одна из самых скандальных», — написала Слуцкая в Instagram.

Олимпиада
Александра Трусова
Анна Щербакова
Ирина Слуцкая
Камила Валиева
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