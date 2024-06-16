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Сегодня, 15:30

Стрельба на Евро-2024! Мужчина с киркой напал на людей рядом с фан-зоной голландцев, полиция открыла огонь

На Евро-2024 полиция Гамбурга открыла огонь по мужчине с топором
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Полицейские на улице в Гамбурге во время Евро-2024
Полицейские патрулируют улицы Гамбурга после инцидента со стрельбой в болельщика.
Фото Reuters
Новый инцидент на Евро-2024.

Третий игровой день чемпионата Европы стартует в Гамбурге, где сыграют сборные Польши и Нидерландов. В городе собралось около 40 тысяч голландских болельщиков, которые объединились в огромное шествие к «Фолькспаркштадиону». Но спокойное море «оранжевых» фанатов было встревожено стрельбой полицейских.

По данным правоохранителей, неизвестный вышел из здания общепита, держа в руках кирку и коктейль Молотова. Мужчина угрожал находящимся поблизости болельщикам и сотрудникам полиции. Стражи порядка нейтрализовали его с помощью огнестрельного оружия — вначале пытались успокоить перцовым баллоном, после чего уже раздались выстрелы.

Нападавший получил ранение в ногу, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице. По данным полиции Гамбурга, в его действиях нет террористического характера. Также правоохранители сообщили, что инцидент не связан с чемпионатом Европы — мужчина не является одним из многочисленных болельщиков Нидерландов. «Мы предполагаем, что это не имеет никакого отношения к футболу», — заявил для ANP представитель полиции.

Полицейские на улице в Гамбурге во время Евро-2024
Фото Reuters

Вследствие нападения мужчины никто не пострадал, хотя на улице рядом с ним находились десятки людей. Переулок Репербана, на котором произошел инцидент, сейчас перекрыт. На улице лежат вещи нападавшего, которые теперь будет изучать полиция. А именно — рюкзак, пара обуви и кирка.

Видео с произошедшим разошлось по социальным сетям: на нем слышно несколько хлопков (предположительно шесть), а также указания на голландском языке сохранять спокойствие и выполнять просьбы гамбургской полиции. Инцидент случился неподалеку от фан-зоны голландских фанатов. Очевидцы сообщили, что поначалу не поняли, что произошло.

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«Мой муж и сын стояли примерно в 10 метрах от места происшествия. Они ничего не видели, но слышали выстрелы. В мгновение ока вся площадь была очищена. По словам мужа, все было не так уж и плохо. Теперь здесь снова царит отличная атмосфера!» — поделилась одна из болельщиц сборной Нидерландов для сайта AD.nl.

Это уже не первый инцидент на Евро-2024. Во время матча открытия гражданин Афганистана ворвался на частную территорию с ножом и ранил троих мужчин, которые смотрели игру сборных Германии и Шотландии. Прибывшая полиция открыла огонь по нападавшему, который тем же вечером скончался в больнице.

Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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