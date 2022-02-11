Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 03:17

Российские фигуристки вышли на тренировку в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент

На главном льду в Пекине стартовала тренировка коротких и произвольных программ. Российские фигуристки Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова вышли на лед.

Личные соревнования женщин на Олимпийских играх-2022 пройдут 15 и 17 февраля, когда спортсменки представят короткую и произвольную программы соответственно.

Ранее сборная России завоевала золотые медали в командном турнире.

Олимпиада в Китае стартовала 4 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
0
Читайте также
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Улыбка Камилы: неужели кошмар 15-летнего подростка закончился, и с Валиевой сняли допинг-обвинения
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев
«Великолепный Раф и великий Нэтан». Авторская колонка Евгения Плющенко
Возвращение Большунова, битва с Данией на льду. Как не продлить медальную «засуху»
Россия — Дания: второй матч наших на Олимпиаде 2022. Онлайн-трансляция
Сборной России отчаянно не везет на Олимпиаде. Мы лидеры по «деревянным» медалям
Год назад он оскорблял россиян после своих побед, а теперь проиграл конкуренцию спринтеру. Печаль Эмиля Иверсена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бетина Попова: «Изначально была скептически настроена по отношению к этому четверному акселю Ханю»

Трусова вновь упала с тройного акселя на тренировке короткой программы в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости