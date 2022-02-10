Бетина Попова: «Изначально была скептически настроена по отношению к этому четверному акселю Ханю»

Фигуристка Бетина Попова, выступавшая в паре с Сергеем Мозговым, поделилась мнением о четвертом месте Юдзуру Ханю на Олимпийских играх-2022.

«Я изначально была скептически настроена по отношению к этому четверному акселю Ханю. Понимала, что он пойдет на него, но тут надо здраво оценивать то, как тяжело чисто сделать данный элемент. И то, что он на него пошел и прокатал программу, — это здорово. Пусть пока и не целиком справился с задачей.

Он поставил медаль на кон и решил получить удовольствие от проката — сделать тот элемент, который до него в мужском катании никто не прыгал. Он мог выбрать стабильный вариант произвольной программы, после чего без проблем оказаться в тройке сильнейших. Но Юдзуру решил проверить себя", — приводит слова Поповой Betonmobile.ru.

Японский фигурист Ханю набрал 283,21 балла за две программы. Победителем стал американский фигурист Нэтан Чэн. Юма Кагияма взял серебро, а Шома Уно — бронзу.