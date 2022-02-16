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Сегодня, 13:46

Определилось расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе Олимпиады

Роман Шишов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Определилось расписание выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине.

Соревнования пройдут в четверг, 17 февраля.

Первой на лед выйдет Александра Трусова — в 16.25 по московскому времени. Затем программу представит Анна Щербакова (16:41). Камила Валиева будет выступать последней (16.49).

15 февраля девушки представили короткие программы на олимпийском турнире. Валиева показала лучший результат — 82,16 балла.

Второй идет россиянка Анна Щербакова (80,20). Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84). Еще одна россиянка — Александра Трусова располагается на четвертой позиции (74,60 балла).

Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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