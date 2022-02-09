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Допинг

Сегодня, 09:20

В ФФКР отреагировали на информацию о подозрительном допинг-тесте российского фигуриста

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Российские фигуристы — победители командного турнира.
Фото AFP

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина в разговоре с «СЭ» прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста, который был сдан перед стартом Олимпийских игр-2022. 9 февраля об этом сообщил Insidethegames.

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», — сказала Ермолина «СЭ».

По информации Insidethegames, церемония награждения командного турнира по фигурному катанию была перенесена из-за проблем тестированием на допинг у одного из фигуристов сборной России.

7 февраля российские фигуристы выиграли командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти на следующий день во вторник.

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