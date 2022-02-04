Призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце командного турнира.

«Это Олимпийские игры. Все, конечно, готовы выступать на максимум своих возможностей. Плюс эмоциональный накал. Немного ребята не справились. Но ничего страшного! У нас не такой уж большой отрыв от американцев. Наша команда самая сильная. Они способны догнать соперников. Дальше будет проще. Главное, что те, кто откатались, уже выдохнули», — сказала Гербольдт «СЭ».

Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56 балла), второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.