Американская фигуристка Хаббелл: «У нас нет задачи конкретно обойти русских»

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в паре с Захари Донохью, прокомментировала ритм-танец в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«У меня нет особенно эпитета по тому, что мы обошли русских. Я не видела их прокат. Нам это приятно. У них сильная пара. Мы хотим золото для США, но у нас нет задачи конкретно обойти русских. Мы счастливы принести золото в своем виде своей сборной», — отметила Хаббелл.

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США стали первыми с результатом 86,56 балла. Второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.