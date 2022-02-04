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Сегодня, 08:05

Американская фигуристка Хаббелл: «У нас нет задачи конкретно обойти русских»

Фигуристка Хаббелл заявила, что у сборной США нет задачи опередить россиян
Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров

Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в паре с Захари Донохью, прокомментировала ритм-танец в командном турнире Олимпиады в Пекине.

«У меня нет особенно эпитета по тому, что мы обошли русских. Я не видела их прокат. Нам это приятно. У них сильная пара. Мы хотим золото для США, но у нас нет задачи конкретно обойти русских. Мы счастливы принести золото в своем виде своей сборной», — отметила Хаббелл.

Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США стали первыми с результатом 86,56 балла. Второе место у российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (85,05), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Таким образом, Синицина и Кацалапов принесли российской команде 9 очков.

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