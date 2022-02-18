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Сегодня, 07:39

Томас Бах: «Надеюсь, Камила Валиева получит всю помощь»

Бах заявил, что Валиева должна получить всю необходимую помощь
Сергей Федоров
Корреспондент

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал действия МОК в деле российской фигуристки Камилы Валиевой и отметил, что российской фигуристке Камиле Валиевой может быть оказаны психологическая помощь.

«Что мы сделаем для поддержки Валиевой? Меня это очень беспокоит. Расследование идет дальше, а мы со своей стороны готовы предоставить спортсменам психологическую помощь. Мы сотрудничаем с ОКР. Я надеюсь, Камила Валиева получит всю помощь, которая ей необходима».

Напомним, Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Александра Трусова завоевала серебро. Чемпионкой стала еще одна россиянка Анна Щербакова.

Камила Валиева
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