«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это». Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

Камиле Валиевой он адресовал слова поддержки.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это», — написал Глейхенгауз.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Александра Трусова стала серебряным призером. Валиева заняла четвертое место.