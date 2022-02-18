«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это». Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой
Глейхенгауз назвал Валиеву светом в нашем темном мире
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.
Камиле Валиевой он адресовал слова поддержки.
«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это», — написал Глейхенгауз.
Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Александра Трусова стала серебряным призером. Валиева заняла четвертое место.
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