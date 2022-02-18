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«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это». Глейхенгауз обратился к Камиле Валиевой

Глейхенгауз назвал Валиеву светом в нашем темном мире
Роман Шишов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Reuters
Камила Валиева.
Фото Instagram
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

Камиле Валиевой он адресовал слова поддержки.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это», — написал Глейхенгауз.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Александра Трусова стала серебряным призером. Валиева заняла четвертое место.

Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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