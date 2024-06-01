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Нижний Новгород остается в РПЛ — это первая победа команды с Иличем. «Арсенал» погубили автоголы Ботаки

«Пари НН» победил «Арсенал» и остался в РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Пари НН» победил «Арсенал» (2:0) в ответном стыковом матче и остался в РПЛ.
Фото ФК «Пари НН»
Победа в Туле сохранила «Пари НН» прописку в элитном дивизионе.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 18:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:2
Пари Нижний Новгород

В первом матче «Арсенал» совершил маленький спортивный подвиг. Как рассказал тогда Александр Сторожук, за три дня тульская команда проехала на автобусе более трех тысяч километров. Причем «оружейникам» из-за проблем с размещением в Нижнем Новгороде еще и пришлось базироваться в двух часах езды от города. Так что главным в преддверии ответного матча было нормально восстановиться.

В свою очередь признавший провал «Пари НН» Саша Илич выразил уверенность, что его команда выиграет в Туле и останется в РПЛ. Для этого волжане пошли на перестановки в составе. Самое значимое — замена в тройке центральных защитников Гоцука на Каккоева. Последний, в свою очередь, уступил место в центре поля Трошечкину, а Кучаева сменил Цурукян. Правда, к середине первого тайма снова пришлось перестраиваться — из-за травмы Трошечкина.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Увольнение Юрана не помогло Нижнему. «Арсенал» в одном шаге от возвращения в РПЛ

Но если у Нижнего ремонт на ходу был вынужденным, то Сторожука явно не устраивало происходившее на поле, и с пробега сняли Гелояна. После активного дебюта угрозы «Арсенала» сопровождались оптическим обманом, а часть болельщиков ошибочно начинала праздновать голы, хотя Окоронкво и Кайнов были чуть неточны. Зато гости действительно производили впечатление команды, которая уверена в своих силах. Для начала это вылилось в активность Цурукяна (два плотных удара и очень опасная подача), а в гол небольшой перевес материализовался, когда Боженов с лета пробил в противоход вратарю с подачи другого латераля — Стаматова.

В целом же установившееся по итогам первого тайма равновесие по сумме двух матчей выглядело зыбким. Перед уходом на перерыв его могли нарушить как туляки, так и нижегородцы. У хозяев Ботака не смог правильно подставить голову под мяч после неудачного удара Суханова. У гостей показавший ранее наличие поставленного дальнего удара Цурукян скорее размял Кокарева, когда его классным пасом нашел в штрафной Стаматов.

Туляки продолжили поиск оптимальных сочетаний двойной заменой в перерыве, тогда как у «Пари НН» все и так работало довольно качественно. Зе Турбо должен был наказывать не добравшегося до верхового мяча Кокарева, но вратаря подстраховал Кайнов. Вот кто с учетом гола в первом матче мог претендовать на звание одного из героев стыков! Только все затмило удивительное невезение Ботаки, который — как и на берегах Волги — отправил мяч в собственные ворота. И снова после кросса Боженова! Тот случай, когда де-факто на игрока можно было чуть ли не записать две результативные передачи.

Ну а двойной перевес нижегородцев означал, что пришло время играть по счету. Выход на поле Гоцука в этом плане выглядел показательным. Кириллу сразу вернули капитанскую повязку, и он окончательно забетонировал подходы к воротам Нигматуллина. А вратарь, которому приходилось регулярно спасать в первой игре, в гостях у своего бывшего клуба был оставлен без серьезной работы.

Давление же частично снимала еще и собственная активность волжан, которую обеспечил очень качественный выход на замену Кутателадзе. Пожалуй, это была самая цельная игра «Пари НН» после назначения Илича. Начав с двух игр с шестью пропущенными мячами, серб избежал провала и наконец-то отпраздновал первую победу в России. А в ключевой момент сезона его команда показала, кто в этой паре представляет РПЛ. Сразу четырех новых городов со стадионами ЧМ-2018 в первой лиге все-таки не будет.

Саша Илич
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
16
60
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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