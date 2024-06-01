Нижний Новгород остается в РПЛ — это первая победа команды с Иличем. «Арсенал» погубили автоголы Ботаки
В первом матче «Арсенал» совершил маленький спортивный подвиг. Как рассказал тогда Александр Сторожук, за три дня тульская команда проехала на автобусе более трех тысяч километров. Причем «оружейникам» из-за проблем с размещением в Нижнем Новгороде еще и пришлось базироваться в двух часах езды от города. Так что главным в преддверии ответного матча было нормально восстановиться.
В свою очередь признавший провал «Пари НН» Саша Илич выразил уверенность, что его команда выиграет в Туле и останется в РПЛ. Для этого волжане пошли на перестановки в составе. Самое значимое — замена в тройке центральных защитников Гоцука на Каккоева. Последний, в свою очередь, уступил место в центре поля Трошечкину, а Кучаева сменил Цурукян. Правда, к середине первого тайма снова пришлось перестраиваться — из-за травмы Трошечкина.
Но если у Нижнего ремонт на ходу был вынужденным, то Сторожука явно не устраивало происходившее на поле, и с пробега сняли Гелояна. После активного дебюта угрозы «Арсенала» сопровождались оптическим обманом, а часть болельщиков ошибочно начинала праздновать голы, хотя Окоронкво и Кайнов были чуть неточны. Зато гости действительно производили впечатление команды, которая уверена в своих силах. Для начала это вылилось в активность Цурукяна (два плотных удара и очень опасная подача), а в гол небольшой перевес материализовался, когда Боженов с лета пробил в противоход вратарю с подачи другого латераля — Стаматова.
В целом же установившееся по итогам первого тайма равновесие по сумме двух матчей выглядело зыбким. Перед уходом на перерыв его могли нарушить как туляки, так и нижегородцы. У хозяев Ботака не смог правильно подставить голову под мяч после неудачного удара Суханова. У гостей показавший ранее наличие поставленного дальнего удара Цурукян скорее размял Кокарева, когда его классным пасом нашел в штрафной Стаматов.
Туляки продолжили поиск оптимальных сочетаний двойной заменой в перерыве, тогда как у «Пари НН» все и так работало довольно качественно. Зе Турбо должен был наказывать не добравшегося до верхового мяча Кокарева, но вратаря подстраховал Кайнов. Вот кто с учетом гола в первом матче мог претендовать на звание одного из героев стыков! Только все затмило удивительное невезение Ботаки, который — как и на берегах Волги — отправил мяч в собственные ворота. И снова после кросса Боженова! Тот случай, когда де-факто на игрока можно было чуть ли не записать две результативные передачи.
Ну а двойной перевес нижегородцев означал, что пришло время играть по счету. Выход на поле Гоцука в этом плане выглядел показательным. Кириллу сразу вернули капитанскую повязку, и он окончательно забетонировал подходы к воротам Нигматуллина. А вратарь, которому приходилось регулярно спасать в первой игре, в гостях у своего бывшего клуба был оставлен без серьезной работы.
Давление же частично снимала еще и собственная активность волжан, которую обеспечил очень качественный выход на замену Кутателадзе. Пожалуй, это была самая цельная игра «Пари НН» после назначения Илича. Начав с двух игр с шестью пропущенными мячами, серб избежал провала и наконец-то отпраздновал первую победу в России. А в ключевой момент сезона его команда показала, кто в этой паре представляет РПЛ. Сразу четырех новых городов со стадионами ЧМ-2018 в первой лиге все-таки не будет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4