Победа в Туле сохранила «Пари НН» прописку в элитном дивизионе.

В первом матче «Арсенал» совершил маленький спортивный подвиг. Как рассказал тогда Александр Сторожук, за три дня тульская команда проехала на автобусе более трех тысяч километров. Причем «оружейникам» из-за проблем с размещением в Нижнем Новгороде еще и пришлось базироваться в двух часах езды от города. Так что главным в преддверии ответного матча было нормально восстановиться.

В свою очередь признавший провал «Пари НН» Саша Илич выразил уверенность, что его команда выиграет в Туле и останется в РПЛ. Для этого волжане пошли на перестановки в составе. Самое значимое — замена в тройке центральных защитников Гоцука на Каккоева. Последний, в свою очередь, уступил место в центре поля Трошечкину, а Кучаева сменил Цурукян. Правда, к середине первого тайма снова пришлось перестраиваться — из-за травмы Трошечкина.

Но если у Нижнего ремонт на ходу был вынужденным, то Сторожука явно не устраивало происходившее на поле, и с пробега сняли Гелояна. После активного дебюта угрозы «Арсенала» сопровождались оптическим обманом, а часть болельщиков ошибочно начинала праздновать голы, хотя Окоронкво и Кайнов были чуть неточны. Зато гости действительно производили впечатление команды, которая уверена в своих силах. Для начала это вылилось в активность Цурукяна (два плотных удара и очень опасная подача), а в гол небольшой перевес материализовался, когда Боженов с лета пробил в противоход вратарю с подачи другого латераля — Стаматова.

В целом же установившееся по итогам первого тайма равновесие по сумме двух матчей выглядело зыбким. Перед уходом на перерыв его могли нарушить как туляки, так и нижегородцы. У хозяев Ботака не смог правильно подставить голову под мяч после неудачного удара Суханова. У гостей показавший ранее наличие поставленного дальнего удара Цурукян скорее размял Кокарева, когда его классным пасом нашел в штрафной Стаматов.

Туляки продолжили поиск оптимальных сочетаний двойной заменой в перерыве, тогда как у «Пари НН» все и так работало довольно качественно. Зе Турбо должен был наказывать не добравшегося до верхового мяча Кокарева, но вратаря подстраховал Кайнов. Вот кто с учетом гола в первом матче мог претендовать на звание одного из героев стыков! Только все затмило удивительное невезение Ботаки, который — как и на берегах Волги — отправил мяч в собственные ворота. И снова после кросса Боженова! Тот случай, когда де-факто на игрока можно было чуть ли не записать две результативные передачи.

Ну а двойной перевес нижегородцев означал, что пришло время играть по счету. Выход на поле Гоцука в этом плане выглядел показательным. Кириллу сразу вернули капитанскую повязку, и он окончательно забетонировал подходы к воротам Нигматуллина. А вратарь, которому приходилось регулярно спасать в первой игре, в гостях у своего бывшего клуба был оставлен без серьезной работы.

Давление же частично снимала еще и собственная активность волжан, которую обеспечил очень качественный выход на замену Кутателадзе. Пожалуй, это была самая цельная игра «Пари НН» после назначения Илича. Начав с двух игр с шестью пропущенными мячами, серб избежал провала и наконец-то отпраздновал первую победу в России. А в ключевой момент сезона его команда показала, кто в этой паре представляет РПЛ. Сразу четырех новых городов со стадионами ЧМ-2018 в первой лиге все-таки не будет.