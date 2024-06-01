L'Equipe: «ПСЖ» согласовал условия контракта с Кварацхелией

«ПСЖ» согласовал условия контракта с полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией, утверждает L'Equipe.

Детали сделки не уточняются, но речь идет о долгосрочном контракте.

Для завершения трансфера «ПСЖ» необходимо прийти к соглашению с руководством «Наполи» о сумме, которую парижане заплатят за 23-летнего грузина. Французский клуб готов отдать за игрока 60 миллионов евро, в то время как неаполитанцы рассчитывают получить не менее 100 миллионов евро. Не исключено, что «ПСЖ» попытается включить в сделку одного из футболистов своей команды.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Кварацхелии с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

С февраля по июнь 2019 года Кварацхелия выступал за московский «Локомотив», с июля 2019 года по март 2022 года — за казанский «Рубин».