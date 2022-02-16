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Сегодня, 07:00

В МОК заявили, что проба «Б» Валиевой еще не была вскрыта

Сергей Федоров
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопросы журналистов о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы «Б», которая еще не вскрыта», — сказал Адамс.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Российская фигуристка Камила Валиева (82,16) лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Второе место занимает Анна Щербакова (80,20), Александра Трусова (74,60) идет на четвертой позиции.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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