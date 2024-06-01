Спецслужбы Франции обвинили гражданина России в олимпийском терроризме. В его компьютере нашли снимки стадиона

18-летнему россиянину чеченского происхождения было предъявлено обвинение в подготовке к взрыву на футбольной арене в Сент-Этьене.

Генеральное управление внутренней безопасности Франции отчиталось о предотвращении теракта во время олимпийского футбольного турнира на стадионе пригороде Парижа. В следственный изолятор помещен 18-летний гражданин России чеченского происхождения. Спецслужбы считают, что он по указанию радикальных исламистов планировал нападение на болельщиков и сотрудников полиции на стадион «Жоффруа-Гишар», где с 24 по 31 июля запланированы шесть групповых матчей, в том числе с участием сборной Украины. Подозреваемый прибыл со своей семьей во Францию в 2023 году. Полиция также допросила несовершеннолетнего брата россиянина.

50-й предотвращенный теракт

Министерство внутренних дел Франции объявило, что 26 мая 18-летнему уроженцу Чечни предъявлено обвинение в «преступном террористическом заговоре». Юноша помещен в следственный изолятор, где комментирует информацию спецслужб о своих планах по «осуществлению во имя джихадистской идеологии насильственных действий, в частности, путем нападения на болельщиков накануне спортивных мероприятий, которые пройдут в Сент-Этьене во время Олимпийских игр». «Он собирался атаковать зрителей, полицию и умереть мученической смертью», — говорится в пресс-релизе министерства.

Сам подозреваемый отрицает преступные планы, хотя и признает, что общался с людьми, которые якобы связаны с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Но делал это не ради подготовки теракта, а для того, чтобы «покрасоваться перед друзьями». Тем не менее полиция провела обыск в доме, где проживает юноша, конфисковала его компьютер и нашла на нем фотографии стадиона «Жоффруа-Гишар». Кроме того, в телефоне гражданина России обнаружено видео этого объекта. «Это первая предотвращенная атака на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже и 50-й теракт, предотвращенный нашими спецслужбами с 2017 года», — утверждает пресс-служба МВД Франции.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен также почеркнул, что «агенты спецслужб полностью мобилизованы для обеспечения безопасности французов». Поначалу был задержан также несовершеннолетний брат «террориста», однако после допроса его отпустили на свободу. Ранее эта семья не состояла на учете как представляющая потенциальную угрозу, однако выходцы из российских республик Северного Кавказа с 2018 году были замешаны во Франции как минимум в трех джихадиских нападениях. Так что МВД заявляло о «специализированном подходе к молодым мигрантам из Чечни в возрастной группе 16-25 лет».

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Исключительная мобилизация для обеспечения безопасности

Самым громким терактом с кавказским следом считается нападение на школу в Аррасе 13 октября 2023 года. 20-летний уроженец России Мохаммед Могушков, переехавший с семьей во Францию в 2008 году, ворвался с оружием в учебное заведение, выкрикивая религиозные лозунги. До приезда полиции нападавший убил учителя французского языка и ранил еще трех человек. В конце мая этого года одновременно в 12 французских городах была проведена операция против членов этнической ОПГ с Кавказа. Полиция задержала около десяти представителей чеченской диаспоры, которых подозревают в торговле людьми, незаконном обороте оружия и убийствах.

Большинство выходцев из Чечни прибыли во Францию в нулевых после завершения вооруженного конфликта в кавказской республике. В последнее время процесс эмиграции практически прекратился. Тем не менее семья юноши, арестованного за «олимпийский терроризм», приехала только в прошлом году и, судя по всему, не успела интегрироваться во французское общество. Все это вызывает сомнения в реальной связи обвиняемого с исламистским подпольем, которое действительно неоднократно выражало намерение атаковать Олимпиады, в том числе в связи с событиями в секторе Газа.

«Нам сообщили об аресте человека, подозреваемого в подготовке нападения в Сент-Этьене. Мы приветствуем эффективность служб и их исключительную мобилизацию для обеспечения безопасности Игр», — говорится в пресс-релизе оргкомитета Парижа-2024. В конце апреля спецслужбы Франции обнаружили на востоке страны 16-летнего джихадиста, который якобы намеревался взорвать себя во время Игр в Париже. Подросток через соцсети пытался заказать материалы для изготовления «пояса шахида», чтобы «умереть мученической смертью во имя халифата» в деловом районе Ля Дефанс в Париже.

В олимпийской истории известны два крупных теракта. Во время Игр-1972 в Мюнхене (ФРГ) члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники спортсменов и тренеров сборной Израиля. В результате неудачной спасательной операции 11 заложников погибли. Во время Игр-1996 в Атланте (США) в олимпийском парке было приведено в действие взрывное устройство. В результате теракта, который устроил антиглобалист и противник абортов Эрик Рудольф, погиб один человек и еще 111 получили ранения. Считается, что будущим летом опасность новых инцидентов окажется велика в Париже как никогда.