Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко во время Игр-2022 в авторской колонке для «СЭ» высказал мнение, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова в ближайшее время может завершить карьеру. По его словам, 17-летняя спортсменка точно не выступит на следующей Олимпиаде.

«Если Камилу с Сашей мы, вероятно, увидим на Олимпиаде-2026, то Аня через сезон-другой, полагаю, закончит, — написал Плющенко. — В фигурном катании она выиграла все, в марте исполнится 18. Девочка умная, хорошо учится, знает английский... Можно уже подумать не только о тренировках, но и об учебе, например. И о личной жизни. И кататься в шоу. Теперь перед Аней открываются безграничные возможности.

Конечно, на сегодняшний день Щербаковой, Трусовой и Валиевой в России объективно нет равных. Но в следующем олимпийском цикле — с учетом повышения возрастного ценза до 17 лет — конкуренция будет огненной".