Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Члены сборной России по фигурному катанию планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

«Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия», — приводит ТАСС слова представителя штаба сборной по фигурному катанию.

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото в командном турнире, в женском одиночном турнире Анна Щербакова стала олимпийским чемпионом, а Александра Трусова — серебряным призером. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро. Сегодня, 19 февраля произвольную программу представят спортивные пары.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 20 февраля.