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Сегодня, 08:57

Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Члены сборной России по фигурному катанию планируют принять участие в церемонии закрытия Олимпиады в Пекине.

«Российские фигуристы планируют принять участие в церемонии закрытия», — приводит ТАСС слова представителя штаба сборной по фигурному катанию.

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото в командном турнире, в женском одиночном турнире Анна Щербакова стала олимпийским чемпионом, а Александра Трусова — серебряным призером. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро. Сегодня, 19 февраля произвольную программу представят спортивные пары.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится завтра, 20 февраля.

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Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
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