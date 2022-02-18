«Перед Олимпиадой сделал ставку на победу Щербаковой. И не прогадал». Колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет авторскую колонку для «СЭ».

Евгений Плющенко

Специально для «СЭ»

Предыдущую колонку, посвященную короткой программе, я закончил так: «Думаю, все наши девочки будут на пьедестале. Валиева, скорее всего, золотую медаль уже не упустит. Серебро достанется Щербаковой. А бронза — Трусовой».

Но случилась не просто сенсация — драма! Валиева не совладала с нервами и осталась вообще без медали. Безусловно, за эти дни на Камилу свалился такой пресс, что не всякий мужик выдержит. Что уж говорить о 15-летней девочке... Впрочем, повлияло, как мне кажется, и другое — она выходила на лед после изумительных прокатов Саши Трусовой и Ани Щербаковой.

Саша сделала пять четверных! С ошибочками, помарочками, недокрутиками — пусть! Все равно контент бешеный! Потом Щербакова откатала безукоризненно. Красиво, воздушно, с двумя чистыми флипами. Остальные прыжки и элементы тоже выполнила идеально.

Камила все это слышала, видела. Заметив неуверенный четверной сальхов на приземлении, я понял — сегодня с ней что-то не так. Мандраж. А дальше посыпались ошибки.

Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали все, чтобы ее сломать...

А за Анечку рад вдвойне. Она точно это золото заслужила. Кроме того, теперь уже можно признаться — перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей.

Да, Валиева считалась безоговорочным фаворитом. Но была у меня чуйка, причем задолго до скандала с допинг-пробой, что Камила не выиграет. Я вспоминал 2002-й, свою первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Господи, как же волновался! Сердце выскакивало из груди. Хотя находился в прекрасной форме, «звенел», весь сезон выносил Ягудина. Но в короткой программе упал — и все было кончено. Моей первой олимпийской медалью стало серебро.

В общем, решил поставить на Щербакову, потому что она старше, опытнее. В ней есть стержень. Несмотря на травмы, болезни, прочие сложности, всегда катается уверенно, стабильно. Супербоец! В Пекине мы снова в этом убедились.

Даже после грандиозного проката Саши Трусовой я понимал, что у Ани по-прежнему хорошие шансы на золото. Главное — сделать два четверных и чисто откатать произвольную. Этого должно было хватить — с учетом оценок в короткой. Так и получилось.

За Трусову тоже очень рад. Помимо того, что завоевала серебряную медаль, еще и вошла в историю — до Саши никто столько четверных прыжков в одной программе не исполнял. И сделала их не где-то — на Олимпиаде! Умница!

Что ж, риск с четверными оправдался. В отличие от тройного акселя в короткой программе. Если бы Саша откатала ее чисто, не включив злополучный прыжок, отрыв от Валиевой и Щербаковой был бы намного меньше. А с такой феерической произвольной Трусова бы их обыграла и стала олимпийской чемпионкой. Хотя и так была в шаге от победы. Если бы не ошибка на каскаде двойной аксель — тройной тулуп и не степ-аут на четверном тулупе...

Возвращаясь к Камиле — она должна понять, что на Пекине жизнь не заканчивается. Нужно идти вперед. Работать, разучивать новые четверные — имею в виду лутц с флипом. И готовиться к следующей Олимпиаде. Мне самому интересно — сможет ли Камила и дальше кататься на высоком уровне? На мой взгляд, у нее все для этого есть. Девочка действительно уникальная.

Уверен, Саша тоже постарается попасть в Милан-2026. Да она и не скрывает, что ее цель — выступить минимум на двух Олимпиадах. Но нужно прибавлять. В скольжении, переходах, шагах, харизме, мимике, артистичности. Возьмем Щербакову. Она же невероятно обаятельная. В Пекине своей улыбкой моментально обворожила весь зал. И зрителей, и судей.

Если Камилу с Сашей мы, вероятно, увидим на Олимпиаде-2026, то Аня через сезон-другой, полагаю, закончит. В фигурном катании она выиграла все, в марте исполнится 18. Девочка умная, хорошо учится, знает английский... Можно уже подумать не только о тренировках, но и об учебе, например. И о личной жизни. И кататься в шоу. Теперь перед Аней открываются безграничные возможности.

Конечно, на сегодняшний день Щербаковой, Трусовой и Валиевой в России объективно нет равных. Но в следующем олимпийском цикле — с учетом повышения возрастного ценза до 17 лет — конкуренция будет огненной.

В нашей стране есть тренеры, способные прервать гегемонию Этери Тутберидзе и ее штаба, которые в этом цикле были лидерами. Постарается побороться за путевки в Милан-2026 и наш штаб. Мы работаем с очень одаренными девочками — 15-летними Соней Муравьевой и Настей Зининой, а также Вероникой Жилиной и Соней Титовой, которым пока 13. Надеюсь, кто-то из них попадет на Олимпиаду. Рецепт тут один — пахать изо дня в день и доказывать, что ты сильнее конкурентов.

Что касается возрастного ценза, то его пересмотр никак не повлияет на тренировочный процесс в моей академии. Я ведь давно говорю — хочу готовить фигуристок так, чтобы они выступали на высоком уровне не четыре года, а как можно дольше. Изначально их на это настраиваю. Не должно быть такого, что в 15-16 лет девочка откаталась на Олимпиаде — и сразу закончила.

Я за долголетие в спорте. Рекорды рекордами, но, как показал кейс Ани Щербаковой, — тише едешь — дальше будешь. Стабильно, чисто, всего лишь два ультра-си — и у тебя олимпийское золото!

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и -2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы