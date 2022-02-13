Олимпиада-2022: время выхода на лед российских дуэтов в произвольном танце

Синицина и Кацалапов выступят предпоследними в произвольном танце на Олимпиаде в Пекине

В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине дуэты представят произвольные танцы. Начало — в 4:15 по московскому времени. Прямая трансляция — на Первом канале.

Россию представят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Дэвис и Смолкин выступят седьмыми, во второй разминке, время выхода на лед — 5:16. Двукратные чемпионы России Степанова и Букин выступят первыми в заключительной, четвертой разминке. Их порядковый номер — 16, время выхода на лед — 6:55.

Действующие чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов выступят предпоследними. Время выхода на лед — 7:20.

После ритм-танца с мировым рекордом лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83). Синицина и Кацалапов отстают от них на 1,98 балла. Замыкают тройку Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью из США (87,13).