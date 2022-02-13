Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой перед женскими одиночными соревнованиями на Олимпиаде в Пекине.

«Нет никаких сомнений в невиновности Камилы. Валиева — юная, но очень сильная девочка. Она справится с этим и порадует нас не один раз. Каждое ее выступление практически совершенно. Желаю Камиле сил и терпения! И это лишь испытание, которое нужно пройти», — сказал Авербух «СЭ»

13 февраля Валиева вышла на тренировку и отрабатывала короткую программу, уверенно выполнив тройной аксель, каскады тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп.

Олимпиада-2022 проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Одиночный турнир у женщин стартует 15 февраля, а произвольную программу фигуристки представят 17 февраля.