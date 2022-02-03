Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание и трансляции всех соревнований

С 8 по 19 февраля в Пекине пройдет личное первенство по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года. Турнир примет Столичный дворец спорта.

Всего к соревнованиям допускается 148 спортсменов: 74 мужчины и 74 женщины. Каждый НОК может выставить не более 3 спортсменов или пар в отдельных соревнованиях.

Соревнования фигуристов на Олимпиаде-2022 начнутся с командного турнира (4 — 7 февраля).

Состав сборной России:

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин.

Олимпиада 2022, фигурное катание, личные соревнования: расписание соревнований и трансляций (время московское)

8 февраля

Мужчины, короткая программа

4.22

10 февраля

Мужчины, произвольная программа

4.38

12 февраля

Танцы на льду, ритм-танец

14.07

14 февраля

Танцы на льду, произвольный танец

4.22

15 февраля

Женщины, короткая программа

13.08

17 февраля

Женщины, произвольная программа

13.08

18 февраля

Пары, короткая программа

13.38

19 февраля

Пары, произвольная программа

14.08

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине