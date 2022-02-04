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Сегодня, 01:00

Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований 4 февраля

4 февраля стартует командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В пятницу, 4 февраля, начнутся командные соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр-2022 в Столичном дворце спорта в Пекине. В первый соревновательный день мужчины, танцоры и пары покажут свои короткие программы.

Следить за командным турниром в прямом эфире можно на Первом канале и на сайте «СЭ».

Сборную России представят Марк Кондратюк — в мужском одиночном, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — в парном катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду.

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Мужчины, короткая программа

5.02 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

6.41 Первый канал

Пары, короткая программа

8.22 Первый канал

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
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