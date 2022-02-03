Журанков: «Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко»
Комментатор Журанков заявил, что Трусова напоминает ему Плющенко
Комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Александра Трусова напоминает ему двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Александра с ее физическими данными — это очень сильная фигуристка, — приводит слова Журанковой «Чемпионат». — Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко. Есть определенная ярость, нацеленность у Александры».
В сезоне-2020/2021 17-летняя фигуристка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но в итоге вернулась в группу к тренеру Этери Тутберидзе.
Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.
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