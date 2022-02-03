Журанков: «Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко»

Комментатор Андрей Журанков заявил, что российская фигуристка Александра Трусова напоминает ему двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Александра с ее физическими данными — это очень сильная фигуристка, — приводит слова Журанковой «Чемпионат». — Трусова по спортивному посылу напоминает мне Плющенко. Есть определенная ярость, нацеленность у Александры».

В сезоне-2020/2021 17-летняя фигуристка тренировалась в академии «Ангелы Плющенко», но в итоге вернулась в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.