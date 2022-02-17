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Сегодня, 17:06

Валиева не стала общаться с прессой в микст-зоне

Валиева не стала общаться с прессой в микст-зоне после проката в произвольной программе на Олимпиаде
Сергей Федоров
Корреспондент
Этери Тутберидзе, Камила Валиева и Даниил Глейхенгауз.
Фото AFP

Российская фигуристка Камила Валиева не стала общаться с прессой в микст-зоне после проката в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева прыгнула четверной сальхов, тройной аксель с ошибкой на выезде, четверной тулуп с ошибкой на выезде и падением с тройного тулупа, тройной риттбергер, четверной тулуп с падением, тройной флип+тройной тулуп и тройной лутц+тройной тулуп с ошибками.

За прокат фигуристка получила 141,93 балла. По сумме выступлений россиянка набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

Олимпиада: Анна Щербакова, Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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