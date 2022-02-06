Олимпиада-2022, фигурное катание: произвольная программа мужчин в командном турнире
Где смотреть произвольную программу мужчин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.
В рамках второго соревновательного дня мужчины выступят с произвольными программами. Начало — 06:57 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».
Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, мужчины: расписание соревнований и трансляций (время московское)
Мужчины, произвольная программа
6.57 «Россия 1»
Состав спортсменов на произвольные программы мужчин будет объявлен сразу же после окончания короткой программы у девушек.
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