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Сегодня, 03:30

Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа женщин в командном турнире

Где смотреть короткую программу женщин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках второго соревновательного дня женщины выступят с короткими программами. Начало — 4:30 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».

Олимпиада 2022, фигурное катание, командный турнир, женщины: расписание соревнований и трансляций (время московское)

Женщины, короткая программа

4.30 «Россия 1»

За Россию выступит чемпионка России и Европы Камила Валиева. Она выйдет на лед десятой — последней во второй разминке. Время выхода на лед российского фигуриста — 5:43.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине // Гид по Олимпиаде-2022: каким будет турнир по фигурному катанию в Пекине

Фигурное катание
Камила Валиева
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Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований 6 февраля
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