Олимпиада-2022, фигурное катание: короткая программа женщин в командном турнире

Где смотреть короткую программу женщин в командном турнире на Олимпиаде в Пекине

В воскресенье, 6 февраля, в Пекине продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022.

В рамках второго соревновательного дня женщины выступят с короткими программами. Начало — 4:30 по московскому времени. Следить за командным турниром в прямом эфире можно на канале «Россия 1» и на сайте «СЭ».

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Женщины, короткая программа

4.30 «Россия 1»

За Россию выступит чемпионка России и Европы Камила Валиева. Она выйдет на лед десятой — последней во второй разминке. Время выхода на лед российского фигуриста — 5:43.

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