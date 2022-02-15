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Сегодня, 18:16

ОКР решил, что Камила Валиева не будет участвовать в пресс-конференции

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Камила Валиева пропустит пресс-конференцию для журналистов после завершения короткой программы на Играх в Пекине. Такое решение было принято руководством ОКР.

«Все вопросы должны быть направлены в ОКР», — заявили модераторы пресс-конференции.

«Пресс-конференция не обязательна», — добавил модератор

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Лидирует Камила Валиева. В прокате она допустила ошибку на тройном акселе, но чисто исполнила остальные прыжки. От судей спортсменка получила 82,16 балла.

Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)

Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.

Олимпиада 2022: Камила Валиева, а&nbsp;также Александра Трусова и&nbsp;Анна Щербакова. Олимпиада 2022: Валиева — первая в короткой программе, обидная бронза биатлонистов и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля

Олимпиада
Камила Валиева
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