ОКР решил, что Камила Валиева не будет участвовать в пресс-конференции

Российская фигуристка Камила Валиева пропустит пресс-конференцию для журналистов после завершения короткой программы на Играх в Пекине. Такое решение было принято руководством ОКР.

«Все вопросы должны быть направлены в ОКР», — заявили модераторы пресс-конференции.

«Пресс-конференция не обязательна», — добавил модератор

Российские фигуристки занимают два первых места после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

Лидирует Камила Валиева. В прокате она допустила ошибку на тройном акселе, но чисто исполнила остальные прыжки. От судей спортсменка получила 82,16 балла.

Второе место занимает Анна Щербакова, которая в прокате справилась со всеми прыжковыми элементами. Она набрала 80,20 балла. Замыкает тройку японка Каори Сакамото (79,84)

Еще одна россиянка Александра Трусова упала с тройного акселя и получила за прокат 74,60 балла. Она идет на четвертой позиции.