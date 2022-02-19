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Сегодня, 23:08

Навка считает, что судьи были лояльны к китайской паре на Олимпиаде в Пекине

Евгений Петров
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка оценила итог соревнований спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.

«Что касается китайской пары. Несомненно, они выдающиеся спортсмены и великолепно катались, но все мы видели эту помарку, — цитирует Навку «РБК Спорт». — Нужно отметить, что если бы Олимпиада проходила в какой-то другой стране, конечно, им бы снизили больше баллов. Разница между нашими двумя парами в какие-то 0.4 — 0.5 баллов.

У нас две медали на олимпийских играх. Я поздравляю мою уважаемую Тамару Николаевну Москвину. Знаю, что она ехала за золотом со своими двумя парами. Но ребята выступили достойно. Очень больно и обидно, но тем не менее, это отличный результат. Я уверена, что все счастливы, довольны».

Победили китайские фигуристы Суй Вэнцзин и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

Источник: https://sportrbc.ru/news/621105649a7947f4c3994d24
Олимпиада
Суй Вэньцзин
Татьяна Навка
Хань Цун
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