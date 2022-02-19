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19 февраля, 23:57

Боброва: «Что сотворили сегодня пары! А вы говорите, что парное катание — неинтересный вид!»

Боброва подвела итоги произвольной программы для российских пар на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Екатерина Боброва подвела итоги произвольной программы для российских пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Что сотворили сегодня пары! Саша с Димой молодцы! Да, и в короткой, и в произвольной были помарки, но сразу было видно, что ребята выходят бороться и показывать класс. Ребята, дальше больше.

Настя с Сашей! Просто восторг и глубокое уважение! Четыре наипрекраснейших проката на этих Олимпийских играх. Я не считаю ошибку в произвольной программе в командном турнире. Ведь даже несмотря на это, ребята собрались и выдали потрясающие прокаты в личном турнире! Браво! Золото в команде и бронза в личке — отличное начало для следующего олимпийского цикла! Вы еще возьмете свое.

Женя и Вова... У меня просто нет слов, выразить все восхищение... Я плакала вместе с ребятами и их тренером Максимом. Эти слезы дорогого стоят. Это высший класс: собраться в самый ответственный момент и выдать два потрясающих проката жизни. Серебро с золотым отливом.

Не могу не сказать и про китайский дуэт. Новые олимпийские чемпионы. Они очень долго шли к этому. Через травмы и преодоления. Уходы и возвращения. Олимпиада 2018 года — серебро с разрывом в 43 СОТЫХ! Они взяли реванш. 63 сотых, и золото в кармане, а точнее на шее. Они достойны! И я их поздравляю!А вы говорите, что парное катание — неинтересный вид", — написала Боброва в Instagram.

По итогам турнира спортивных пар серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Бронзу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50 балла).

Золото у пары из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88 балла).

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля
Источник: https://www.instagram.com/p/CaK-QRENtqa/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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