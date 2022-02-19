Российская фигуристка Екатерина Боброва подвела итоги произвольной программы для российских пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Что сотворили сегодня пары! Саша с Димой молодцы! Да, и в короткой, и в произвольной были помарки, но сразу было видно, что ребята выходят бороться и показывать класс. Ребята, дальше больше.

Настя с Сашей! Просто восторг и глубокое уважение! Четыре наипрекраснейших проката на этих Олимпийских играх. Я не считаю ошибку в произвольной программе в командном турнире. Ведь даже несмотря на это, ребята собрались и выдали потрясающие прокаты в личном турнире! Браво! Золото в команде и бронза в личке — отличное начало для следующего олимпийского цикла! Вы еще возьмете свое.

Женя и Вова... У меня просто нет слов, выразить все восхищение... Я плакала вместе с ребятами и их тренером Максимом. Эти слезы дорогого стоят. Это высший класс: собраться в самый ответственный момент и выдать два потрясающих проката жизни. Серебро с золотым отливом.

Не могу не сказать и про китайский дуэт. Новые олимпийские чемпионы. Они очень долго шли к этому. Через травмы и преодоления. Уходы и возвращения. Олимпиада 2018 года — серебро с разрывом в 43 СОТЫХ! Они взяли реванш. 63 сотых, и золото в кармане, а точнее на шее. Они достойны! И я их поздравляю!А вы говорите, что парное катание — неинтересный вид", — написала Боброва в Instagram.

По итогам турнира спортивных пар серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла). Бронзу выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место (220,50 балла).

Золото у пары из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань (239,88 балла).