Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения медалистов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«Сейчас переполняют чувства, что Камилу (Валиеву) допустили к соревнованиям. Было понятно, что ситуация по щелчку не может разрешиться. Конечно, еще будут разбирательства. Но сейчас нужно сконцентрироваться на выступлении. А что касается вручения медалей, то нужно подождать. Мы все знаем, что наша команда — сильнейшая. Это видели все. Наших ребят обязательно наградят!» — сказал Авербух «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.