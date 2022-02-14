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Сегодня, 14:30

«Наших ребят обязательно наградят!» Авербух — о решении МОК не вручать медали призерам командного турнира Олимпиады-2022

Илья Авербух: «Наших ребят обязательно наградят!»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Исполнительного комитета МОК не проводить церемонию награждения медалистов в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«Сейчас переполняют чувства, что Камилу (Валиеву) допустили к соревнованиям. Было понятно, что ситуация по щелчку не может разрешиться. Конечно, еще будут разбирательства. Но сейчас нужно сконцентрироваться на выступлении. А что касается вручения медалей, то нужно подождать. Мы все знаем, что наша команда — сильнейшая. Это видели все. Наших ребят обязательно наградят!» — сказал Авербух «СЭ».

Сегодня, 14 февраля, исполком МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

Камила Валиева
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