«Мы приехали сюда кататься, а судьи — судить». Москвина — об итогах выступления российских пар на Олимпиаде
Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина не стала апеллировать к судейству после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.
«Мы приехали сюда кататься, а судьи — судить. Судьи назначены ISU. Их выдвигала федерация. Вот и все. Результаты посмотрели. Это для меня закон, раз мы доверяем руководящей организации», — отметила Москвина.
— Вы рады?
— Не очень.
— Хотели золото?
— Все хотели.
— Но ребята молодцы, все сделали.
— Да, они молодцы.
— Но все по делу?
— Конечно.
— Но ошибки у китайцев видимые были.
— Ну и что?
— А можете подвести какой-то итог?
— Итог посмотрите в протоколе соревнований.
Мишина Галлямов завоевали бронзу с результатом 237,71 балла. Бойкова и Козловский заняли четвертое место — 220,50.
Золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Второе место занили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25).