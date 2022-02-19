Москвина заявила, что она не очень рада и хотела золота на Олимпиаде в Пекине

Тренер пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина не стала апеллировать к судейству после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

«Мы приехали сюда кататься, а судьи — судить. Судьи назначены ISU. Их выдвигала федерация. Вот и все. Результаты посмотрели. Это для меня закон, раз мы доверяем руководящей организации», — отметила Москвина.

— Вы рады?

— Не очень.

— Хотели золото?

— Все хотели.

— Но ребята молодцы, все сделали.

— Да, они молодцы.

— Но все по делу?

— Конечно.

— Но ошибки у китайцев видимые были.

— Ну и что?

— А можете подвести какой-то итог?

— Итог посмотрите в протоколе соревнований.

Мишина Галлямов завоевали бронзу с результатом 237,71 балла. Бойкова и Козловский заняли четвертое место — 220,50.

Золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Второе место занили россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25).