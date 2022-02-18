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Сегодня, 16:55

Морозов доволен выступлением в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Сергей Федоров
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Reuters

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал выступление в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

«Довольны прокатом. Оценки почти не смотрел, даже не знаю сумму. Хороший прокат, это все новости на данный час. Командник уже в прошлом, что о нем говорить? Мы до последнего надеялись и готовились, но получилось так.

Слова Баха о Тутберидзе? Мы не читали ничего, никак не можем прокомментировать», — сказал Морозов.

За прокат пара получила 84,25 балла. Они занимают второе промежуточное место. Произвольные программы фигуристы представят 19 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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