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Сегодня, 16:52

Камила Валиева прилетела в Москву после участия в Олимпиаде

Артем Бухаев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева прилетела в Москву после участия в Олимпиаде в Пекине.

Самолет с 15-летней спортсменкой приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 16.46 по московскому времени.

Терминал аэропорта Шереметьево. Фото Артем Бухаев
Терминал аэропорта Шереметьево.
Артем Бухаев

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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