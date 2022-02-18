Камила Валиева прилетела в Москву после участия в Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева прилетела в Москву после участия в Олимпиаде в Пекине.

Самолет с 15-летней спортсменкой приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 16.46 по московскому времени.

Терминал аэропорта Шереметьево. Артем Бухаев

На Олимпиаде в Пекине Валиева стала победителем в командном турнире, в котором также принимал участие Марк Кондратюк и пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Вчера, 17 февраля, Валиева заняла четвертое место в одиночном женском катании. Золото завоевала другая россиянка, Анна Щербакова, Александра Трусова стала серебряным призером. Бронза — у японки Каори Сакамото.