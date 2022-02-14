МОК: «Никто сейчас не говорит, что ОКР виновен в ситуации с Валиевой»

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс на ежедневном брифинге для журналистов заявил о том, что о санкциях для ОКР из-за дела фигуристки Камилы Валиевой на данный момент речь не идет.

— Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующее решение. Может быть, я ошибаюсь, но сейчас никто не указывает на ОКР как на виновника ситуации. Никто не говорит, что это процесс, спонсируемый государством. Бежать впереди паровоза не стоит, мы расследуем все факты. Мы говорим об отдельном деле, хотя не спорю, оно очень важно.