МОК назвал причину переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов

Международный олимпийский комитет назвал причину переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов.

«Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU», — ответили «СЭ» в пресс-службе МОК.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля. Новая дата проведения мероприятия будет определена позднее.

По информации «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу.