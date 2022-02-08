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Сегодня, 17:43

МОК назвал причину переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Международный олимпийский комитет назвал причину переноса церемонии награждения по итогам командных соревнований фигуристов.

«Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU», — ответили «СЭ» в пресс-службе МОК.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Церемония награждения должна была пройти во вторник, 8 февраля. Новая дата проведения мероприятия будет определена позднее.

По информации «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу.

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Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
МОК
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