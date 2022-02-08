Церемонию награждения российских фигуристов в команднике отменили из-за американцев

Как стало известно «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу. Об этом сообщил источник, близкий к организации церемонии.

Как рассказали корреспонденту «СЭ», организаторы посчитали, что все американцы-участники команды близко контактировали с Чжоу, поэтому церемонию лучше отложить.

Церемония награждения должна была состояться сегодня в 21:05 по местному времени (16:05 мск), но была отменена за два часа до начала.