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Сегодня, 16:35

Церемонию награждения российских фигуристов в команднике отменили из-за американцев

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Винсент Чжоу.
Фото Reuters

Как стало известно «СЭ», церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира отменили из-за положительного теста у американца Винсента Чжоу. Об этом сообщил источник, близкий к организации церемонии.

Как рассказали корреспонденту «СЭ», организаторы посчитали, что все американцы-участники команды близко контактировали с Чжоу, поэтому церемонию лучше отложить.

Церемония награждения должна была состояться сегодня в 21:05 по местному времени (16:05 мск), но была отменена за два часа до начала.

Фигурное катание
Олимпиада
Коронавирус
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