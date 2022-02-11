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Сегодня, 06:40

Международное агентство по тестированию подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой, но ей разрешено участие в Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил воспользоваться правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Источник: https://ita.sport/news/beijing-2022-the-ita-informs-on-figure-skater-kamila-valieva/
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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