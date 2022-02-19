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Сегодня, 18:22

Матыцин поздравил Тарасову и Морозова, Мишину и Галлямова с медалями на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова с серебром, Анастасию Мишину и Александра Галлямова с бронзой на Олимпийских зимних играх в Пекине.

«От всей души поздравляю замечательных Евгению Тарасову и Владимира Морозова с выдающимся прокатом и завоеванием серебряных медалей. Всего 0,63 балла наша пара уступила хозяевам Игр — китайцам. Но для нас награды Жени и Володи с золотым отливом. Ребята долгие годы шли к олимпийскому пьедесталу, были в их карьере успехи и неудачи. Но сегодня они продемонстрировали мастерство высшего уровня, справились с волнением и выступили настолько красиво и одухотворенно, что невозможно было оторвать глаз от их программы.

Также поздравляю нашу молодую пару, дебютантов Олимпийских игр Анастасию Мишину и Александра Галлямова. У них была технически очень сложная программа и они откатали её достойно и уверенно. Ярко показала себя на этих Играх ещё одна российская пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие четвёртое место. Убеждён, у наших молодых пар впереди много победных выступлений.

Хочу выразить огромную благодарность тренерам наших фигуристов: Максиму Транькову, Этери Тутберидзе, нашей легендарной Тамаре Москвиной и всему тренерскому штабу, а также Федерации фигурного катания на коньках России и её президенту Александру Горшкову", — передает слова Матыцина ресс-служба Минспорта.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (239,25 балла), третьи — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Олег Матыцин
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