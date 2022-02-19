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Сегодня, 18:20

Слуцкая считает, что российские пары выступили намного красивее китайцев на Олимпиаде

Микеле Антонов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги выступления российских пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Потрясающе! И Мишина с Галлямовым, и Тарасова с Морозовым катались отлично! Настолько все четко, ровно, без волнений. Безумно жаль, что не хватило 0,47 сотых балла, какой-то завиточек элемента.

Наконец-то мы увидели Тарасову и Морозова во всей красе. Их преследовали неудачи, ошибки, и вот они выступили по максимуму. Была безумно интересная борьба. Главное, что в призы вошли самые достойные. Хоть и китайцы постарались, наши выступили намного красивее», — сказала Слуцкая «СЭ».

Победили китайцы Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.

Олимпиада
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Ирина Слуцкая
Суй Вэньцзин
Хань Цун
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