Слуцкая считает, что российские пары выступили намного красивее китайцев на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвела итоги выступления российских пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Потрясающе! И Мишина с Галлямовым, и Тарасова с Морозовым катались отлично! Настолько все четко, ровно, без волнений. Безумно жаль, что не хватило 0,47 сотых балла, какой-то завиточек элемента.

Наконец-то мы увидели Тарасову и Морозова во всей красе. Их преследовали неудачи, ошибки, и вот они выступили по максимуму. Была безумно интересная борьба. Главное, что в призы вошли самые достойные. Хоть и китайцы постарались, наши выступили намного красивее», — сказала Слуцкая «СЭ».

Победили китайцы Суй Вэньцзинь и Хань Цун. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на четвертой позиции.