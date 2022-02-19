«Сначала они не замечают тебя, потом ты побеждаешь». Траньков прокомментировал серебро Тарасовой и Морозова на Олимпиаде-2022

Траньков прокомментировал серебро Тарасовой и Морозова на Олимпиаде-2022

Максим Траньков, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, выложил пост в Instagram после серебряной медали пары на Олимпиаде в Пекине.

«Сначала они не замечают тебя, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь», — написал тренер.

После выступления пары с произвольной программой на Олимпиаде-2022 Траньков заплакал.

Тарасова и Морозов стали вторыми по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине. Они без ошибок исполнили произвольную программу и за оба проката набрали 239,25 балла.

Вэньцзинь Суй и Цун Хань из Китая заняли первое место (239,88 балла). Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).