Морозов: «Не могу сказать, что переход к Этери Георгиевне стал ключевым для этой награды»

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, после серебра Олимпиады в Пекине отметил роль Этери Тутберидзе в подготовке к Играм-2022.

«После предыдущей Олимпиады было много проблем. В позапрошлом году у нас даже не было льда, когда была пандемия, — отметил Морозов. — Этери Георгиевна нас взяла несмотря на то, что у нее такая группа девочек. С нами работала большая команда, это все организовала она.

Не могу сказать, что переход к Этери Георгиевне стал ключевым для этой награды. Все просто так складывалось , судьба так повернула. Думаю, нам просто повезло, что мы попали к ней.

Мы здесь почувствовали уверенность как на чемпионате Европы. Там тоже был хороший прокат. Мы тренировались на уровне дома в Москве, потом в Красноярске. 1 февраля прилетели сюда, потому что до последнего не знали кто будет в команднике.

Видели что китаянка сделала бабочку, но там сотые решили. Обидно, что такой разрыв. Если бы год назад узнали, что возьмем серебро? Ну, это же не должность, это нужно завоевать.

Этери Георгиевна всегда держит такую планку, чтобы тебе всегда была легко и когда надо. Каждая программа должна быть как разминка. Если этого нет, надо работать".

Напомним, золото выиграла китайска пара Суй Вэнцзин/Хань Цун (239,88). Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали третьими (237,71).