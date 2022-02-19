Козловский: «Думаю, Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары»

Козловский заявил, что Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Олимпиаде-2022.

«Думаю, сегодня Тарасова и Морозов проехали свою программу чище китайской пары. Китайская пара внесла вклад в фигурное катание, они через многое прошли. У меня вызывают уважение все спортсмены, которые проходят через большие трудности. И также мое уважение к паре Тарасовой и Морозова. В нужное время они сделали свой максимум», — сказал спортсмен «СЭ».

Также Козловский рассказал о дальнейших планах.

«ЧМ в планах. Мы здесь без золота, у нас нет козыря для пропуска ЧМ», — добавил фигурист.

Пара из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань заняли первое место по итогам турнира спортивных пар на Олимпиаде в Пекине (239,88 балла).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, без ошибок исполнившие произвольную программу. За оба проката они набрали 239,25 балла. Третьими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (237,71 балла).

Бойкова и Козловский стали четвертыми на турнире спортивных пар на Олимпиаде-2022 (220,50).