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Сегодня, 17:20

Дмитрий Козловский: «По энергетике даже чемпионат России был лучше, чем Пекин»

Российский фигурист Дмитрий Козловский остался недоволен качеством проведения ОИ
Сергей Федоров
Корреспондент

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой низко оценил уровень организации на Олимпиаде в Пекине.

«Я своими глазами был в Сочи. По энергетике даже чемпионат России был лучше, чем Пекин. Ввиду отсутствия болельщиков из разных стран, энергетики нет. Прокат Саши Галлямова и Насти Мишиной встретили так, как будто они здесь для галочки, а не одна из лучших пар.

Из-за отсутствия болельщиков из других стран общая атмосфера получилась специфической. Надеемся, что в Милане, куда мы собираемся поехать, все будет на доковидном уровне

Отходить не от чего. Опустошение бывает от крайне тяжелого психологического турнира. А мы здесь уже 3 недели. После чемпионата России я прям отходил, это было круто. Ребята, которые получают медали, наверное, сейчас получают мощные эмоции.

Сравнил бы олимпиаду с этапом «Гран-при». Во Франции, наверное, интерес побольше. Можно сравнить с этапом в Америке.

Мне кажется, механизм протестов имеет резон. За спортсменами ведется контроль в плане допинга и прочего. Думаю, судьи тоже должны быть подконтрольны какой-нибудь организацией.

Я был в шоке, когда увидел вчера третий уровень за нашу поддержку. В Америке нам за идентичную поддержку ставили четвертый уровень. Не знаю, почему они решили здесь сделать так», — заявил Козловский.

За прокат в произвольной программе Бойкова и Козловский получили 141,91 балла. В сумме они набрали 220,50 балла и заняли итоговое четвертое место.

 
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Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Козловский
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