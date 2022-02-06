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Сегодня, 11:19

Тарасова назвала невоспитанностью поведение украинских фигуристов во время командных соревнований

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова разговоре с «СЭ» прокомментировала реакцию украинцев на прокат Камилы Валиевой. После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

«Это невоспитанность. Спорт не вне политики? Я не знаю. Им главнокомандующий издал приказ, они его выполняют». — сказала Тарасова «СЭ».

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
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