«Русский дух должен подействовать на сердца судейской бригады!» Навка о шансах Кацалапова и Синициной на золото

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценила выступления российских фигуристов в ритм-танце на Олимпиаде-2022 в Пекинке (Китай).

«Несмотря на напряженную обстановку вокруг наших фигуристов, ребята собрались и откатали на высшем уровне. Большие молодцы! За Вику с Никитой особенно рада, сделали все чисто. Выглядели очень достойно и круто! Уверена, произвольный танец у них лучший в мире. Потрясающая, красивая, мощная и нежная программа. Русский дух должен подействовать на сердца судейской бригады. Французский дуэт, конечно, величайший. Но у Вики с Никитой шансов не меньше. Желаю ребятам сделать этот последний рывок! Мы верим, надеемся и посылаем им уверенность», — сказала Навка «СЭ».

12 февраля после ритм-танца лидирует французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (90,83 балла). Второе место у российского дуэта — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (88,85 балла). Александра Степанова и Иван Букин — 5-е (84,09 балла). Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 14-е (71,66).

Олимпиада в Пекине началась 4 февраля и завершится 20 февраля.