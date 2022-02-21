Кондратюк поделился эмоциями от Олимпийских игр в Пекине

Кондратюк ответил на вопрос про усталость после Олимпиады

Российский фигурист Марк Кондратюк на церемонии чествования олимпийцев поделился эмоциями от Олимпийских игр в Пекине.

— Вы откатались в командном турнире и личном. Самый тяжелый в физическом и моральном плане был для вас турнир? Два выступления в короткий срок.

— Безусловно, это тяжело. Надо понимать, что возможность выступить на Олимпийских играх не два, не три, а четыре раза выпадает единицам. Лично я счастлив, что мне выпала такая возможность.

Кондратюк в составе сборной России завоевал золото командных соревнований Игр-2022. В личном турнире он занял 15-е место.