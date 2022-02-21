Кондратюк поделился эмоциями от Олимпийских игр в Пекине
Кондратюк ответил на вопрос про усталость после Олимпиады
Российский фигурист Марк Кондратюк на церемонии чествования олимпийцев поделился эмоциями от Олимпийских игр в Пекине.
— Вы откатались в командном турнире и личном. Самый тяжелый в физическом и моральном плане был для вас турнир? Два выступления в короткий срок.
— Безусловно, это тяжело. Надо понимать, что возможность выступить на Олимпийских играх не два, не три, а четыре раза выпадает единицам. Лично я счастлив, что мне выпала такая возможность.
Кондратюк в составе сборной России завоевал золото командных соревнований Игр-2022. В личном турнире он занял 15-е место.
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