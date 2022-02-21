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Сегодня, 22:36

Александр Галлямов: «Очень приятно, когда тебя встречают под такие аплодисменты»

Артем Бухаев
Корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов поделился эмоциями после чествования российских олимпийцев.

«Конечно, мы почувствовали, что мы у себя дома, нам было гораздо приятнее, — сказал Галлямов. — Мы очень долго не были у себя на родине. Если мы говорим об ощущениях, когда ты вернулся домой, когда тебя встречают под такие аплодисменты, это очень приятно. Мы благодарны всем».

На Олимпиаде в Пекине Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал бронзовую медаль.

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