Александр Галлямов: «Очень приятно, когда тебя встречают под такие аплодисменты»

Российский фигурист Александр Галлямов поделился эмоциями после чествования российских олимпийцев.

«Конечно, мы почувствовали, что мы у себя дома, нам было гораздо приятнее, — сказал Галлямов. — Мы очень долго не были у себя на родине. Если мы говорим об ощущениях, когда ты вернулся домой, когда тебя встречают под такие аплодисменты, это очень приятно. Мы благодарны всем».

На Олимпиаде в Пекине Галлямов в паре с Анастасией Мишиной завоевал бронзовую медаль.