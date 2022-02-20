Жители Пекина на улицах встречают российских фигуристов и Ханю. Видео

Болельщики Пекина с плакатами встретили российских фигуристов в последний день Олимпиады

На улицах олимпийской столицы в разных местах собираются группы людей, чтобы поприветствовать фигуристов, приехавших на показательные выступления, сообщает корреспондент «СЭ».

Они держат в руках Винни-Пухов (символ Юдзуру Ханю) и плакаты в поддержку других спортсменов.

Сколько же народу собралось на улицах Пекина, чтобы просто помахать автобусу фигуристов. Есть фанаты Ханю с Винни-Пухами. pic.twitter.com/kuB7670juH — Lublineс93 (@Lublinec931) February 20, 2022

Сегодня в Пекине пройдет церемония закрытия. По итогам турнира в фигурном катании россияне завоевали 2 золота, 3 серебра и 1 бронзовую медаль.