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Сегодня, 07:50

Жители Пекина на улицах встречают российских фигуристов и Ханю. Видео

Болельщики Пекина с плакатами встретили российских фигуристов в последний день Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

На улицах олимпийской столицы в разных местах собираются группы людей, чтобы поприветствовать фигуристов, приехавших на показательные выступления, сообщает корреспондент «СЭ».

Они держат в руках Винни-Пухов (символ Юдзуру Ханю) и плакаты в поддержку других спортсменов.

Сегодня в Пекине пройдет церемония закрытия. По итогам турнира в фигурном катании россияне завоевали 2 золота, 3 серебра и 1 бронзовую медаль.

Олимпиада
Юдзуру Ханю
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