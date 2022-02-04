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Сегодня, 08:29

Кацалапов о столкновении с американцами перед ритм-танцем: «Накипело, весь день это продолжается»

Кацалапов рассказал о столкновении с американской парой перед ритм-танцем на Олимпиаде в Пекине
Сергей Федоров
,  
Дмитрий Кузнецов

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о столкновении с американской парой Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью перед ритм-танцем в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Столкновение с американцем? Я что-то сказал, даже не помню. Накипело, весь день это продолжается. Еще с утра это началось. Поэтому на них накипело. Но все осталось на льду, они классные ребята, никаких проблем нет», — сказал Кацалапов.

Также капитан российской команды рассказал, что хочет принять участие в произвольной программе.

«Мы готовы и хотим участвовать в произвольной программе. Почему не украсили бокс? Мы активно работали с 6 утра, даже не задумались об этом», — добавил Кацалапов.

По итогам ритм-танца Хабелл и Донохью показали лучший результат, набрав 86,56 балла. Кацалапов в паре с Викторией Синициной занял второе место, у российской пары 85,05 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Сборная России по фигурному катанию
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Никита Кацалапов
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