Кацалапов о столкновении с американцами перед ритм-танцем: «Накипело, весь день это продолжается»

Кацалапов рассказал о столкновении с американской парой перед ритм-танцем на Олимпиаде в Пекине

Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал о столкновении с американской парой Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью перед ритм-танцем в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Столкновение с американцем? Я что-то сказал, даже не помню. Накипело, весь день это продолжается. Еще с утра это началось. Поэтому на них накипело. Но все осталось на льду, они классные ребята, никаких проблем нет», — сказал Кацалапов.

Также капитан российской команды рассказал, что хочет принять участие в произвольной программе.

«Мы готовы и хотим участвовать в произвольной программе. Почему не украсили бокс? Мы активно работали с 6 утра, даже не задумались об этом», — добавил Кацалапов.

По итогам ритм-танца Хабелл и Донохью показали лучший результат, набрав 86,56 балла. Кацалапов в паре с Викторией Синициной занял второе место, у российской пары 85,05 балла.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине проходит с 4 по 7 февраля.